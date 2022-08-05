"Ниже своего достоинства": власти Молдавии разнесли за слова о России

"Ниже своего достоинства": власти Молдавии разнесли за слова о России
Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Официальные лица отказываются ехать в Москву на переговоры

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна не собирается просить у России дешевый газ, поэтому личные поездки высокопоставленных лиц в Москву бессмысленны. Он полагает, что сейчас Кишинев ведет настоящую борьбу за свою независимость.

Спыну отметил, что Молдавия – не единственная страна, которая оказалась в сложной энергетической ситуации. И даже если он или Санду поедут в Россию на газовые переговоры 10 раз, ничего не поменяется – ситуация может сдвинуться только в том случае, если с молдавской стороны будут предложены определенные условия. 

Он напомнил, что президент Молдавии не жалеет о несостоявшемся визите в Москву, чтобы договориться о цене на газ. При этом вице-премьер признал, что страна не готова к борьбе за энергонезависимость, но в текущих условиях другого выхода у нее нет. 

Подобное заявление Спыну возмутило журналистов "Комсомольской правды". В статье они заявили, что молдавских властей больше интересуют собственные амбиции и честолюбие, чем население страны. 

"А зачем ехать, это, наверное, ниже своего достоинства! Почему-то президенты, например, Сербии или Венгрии, съездили, договорились и "кровожадная" Россия не оттяпала у них территории", – написали они. 

Ранее премьер Наталья Гаврилица сообщала, что некоторые страны пошли на определенные уступки и получили от России дешевый газ. Однако с Молдавией ситуация другая из-за нерешенного конфликта в Приднестровье. И власти не собираются жертвовать долгосрочными интересами в обмен на краткосрочную скидку. 

Источник: Jurnal TV ✓ Надежный источник
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