WSJ: Россия "развязала" газовую войну в Европе

WSJ: Россия "развязала" газовую войну в Европе
Aurelien Morissard via www.imago/www.globallookpress.com
На смену новым элитам придут те, кто начнут поддерживать спецоперацию, считает экономист

В скором времени Европейскому союзу предстоит побороться с азиатскими государствами за сжиженный природный газ, поставляемый Российской Федерацией. Автор материала, опубликованного The Wall Street Journal, уверен, что такая ситуация будет становиться реальнее по мере приближения к отопительному сезону.

Обозреватель, американский экономист Дэниел Ергин полагает, что перебои обеспечены даже в условиях оставшихся поставок СПГ из России. Поводом для ухудшения ситуации с отоплением в Европе может стать что угодно: как борьба за экспорт в Европе, так и холода в азиатских государствах. Таким образом, пишет Ергин, в Европе открылся "второй энергетический фронт".

Как пишет обозреватель, европейцы, как следствие, начнут сокращать поддержку Киеву. Более того, дефицит энергоносителей может стать причиной смены правительств во многих государствах. А на смену действующм элитам придут те, кто начнут поддерживать российскую спецоперацию.

"Люди станут голосовать за счет своих пустых кошельков", – поясняет автор.

Ранее в The Guardian заявили, что РФ воспользовалась политической слабостью, начав спецоперацию на Украине.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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