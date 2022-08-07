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Соединенные Штаты теперь во многом напоминают страну третьего мира, считает бывший президент США Дональд Трамп. По словам экс-главы государства, Вашингтон уже никто не слушает – да и в целом Белый дом не вызывает ни у кого былого страха.
"Наша экономика рушится: цепочки поставок оборваны, магазины не заполняются, посылки не доходят до адресатов. А об образовательной системе нечего говорить", – высказался бывший американский лидер.
По словам Трампа, еще два года назад – разумеется, во времена его президенства – ситуация была совершено иной. А теперь Республиканская партия вынуждена разгребать все завалы, допущенные демократами.
Ранее бывший советник Трампа Роджер Стоун заявил, что действия России по специальной операции носят оборонительный характер – РФ защищает свои рубежи, а образ Украины, который лепят западные медиа, совершенно не соответствует реальному положению дел.
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