Путин отказался ехать на Генассамблею ООН

Путин отказался ехать на Генассамблею ООН
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава РФ назначил вместо себя другое лицо

Глава российского МИД Сергей Лавров назначен главой делегации РФ на предстоящей сессии Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций. Соответствующим образом распорядился президент России Владимир Путин, о чем стало известно сегодня, 8 августа. Документ уже опубликован на интернет-портале нормативно-правовых актов РФ.

В распоряжении говорится, что министр назначен главой делегации на 77-й сессии ГА ООН. Состав делегации – 10 человек, куда, кроме самого Лаврова, войдут глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Небензя, а также глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Мероприятие проведут в прежнем, очном формате. Выступение Лаврова в рамках сессии ожидается на конец сентября.

В администрации главы государства заявили, что в этот раз даже не планируется выступление Путина – в том числе и по видеосвязи.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации ✓ Надежный источник
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