В США недовольны наличием серьезных проблем в альянсе

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган является крайне сложным союзником для НАТО – он по совместительству и злодей, и герой, считает бывший посол США в альянсе Иво Даалдер. В статье для Politico он заявил, что политика Анкары может оказаться крайне разрушительной для военно-политического блока.

Эксперт напомнил, что Эрдоган некоторое время назад сфотографировался, держась за руки с Владимиром Путиным и Эбрахими Раиси – двумя главными врагами Запада. Он вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони входит в число главных друзей российского лидера в НАТО, передает телеканал "360".

При этом глава Турции является единственным лидером в альянсе, кто купил передовые ПВО у России, а не у западных стран, из-за чего воздушное пространство страны нельзя интегрировать в одну сеть противовоздушной обороны НАТО, пишет RT.

Турецкая внешняя политика – крайне разрушительна для блока, считает Даалдер. Ярким примером служат проблемы с перспективным присоединением Финляндии и Швеции к НАТО, которое блокировалось турецкими властями около месяца.

Анкара умело манипулирует западными странами, пытаясь получать от них все, что хочет, не боясь остаться в полном одиночестве, поскольку поймала союзников по блоку в знаменитую "Уловку-22". Выходить из состава НАТО она не собирается, но и другие члены не обладают возможностью ее исключить из-за своих правил о принципе консенсуса – такое решение должны одобрить все участники процесса, включая Турцию. Изменение этого закона должны также поддержать все.

Тем не менее, обозреватель отмечает, что как бы ни было сложно уживаться вместе с Анкарой, без нее было бы трудней, поскольку страна является крайне ценным союзником для Запада.