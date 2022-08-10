Однако есть одна оговорка

Минск вовсе не намерен отказываться от сотрудничества с Североатлантическим альянсом в ряде сфер, однако организация должна учесть, что у Белоруссии и России имеются тесные стратегические и союзнические отношения. Такое заявление сделал глава департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства республики Виталий Ревенко.

Представитель Минобороны Белоруссии отметил, что установление выгодных отношений с Европой – безусловно, важное дело. Однако многое определяется государственными интересами. РФ остается стратегическим союзником Минска – если НАТО учтет этот фактор, то Минск готов к сотрудничеству.

Ровенко указал, что белорусская сторона уже взаимодействовала с альянсами с подготовке в лингвистической сфере и миротворчеству – то есть в отраслях, которые "не чувствительны" к сфере безопасности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал артиллерию вечным "богом войны".