Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с НАТО

Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с НАТО
Фото: danzig_hamburg/pixabay.com
Однако есть одна оговорка

Минск вовсе не намерен отказываться от сотрудничества с Североатлантическим альянсом в ряде сфер, однако организация должна учесть, что у Белоруссии и России имеются тесные стратегические и союзнические отношения. Такое заявление сделал глава департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства республики Виталий Ревенко.

Представитель Минобороны Белоруссии отметил, что установление выгодных отношений с Европой – безусловно, важное дело. Однако многое определяется государственными интересами. РФ остается стратегическим союзником Минска – если НАТО учтет этот фактор, то Минск готов к сотрудничеству.

Ровенко указал, что белорусская сторона уже взаимодействовала с альянсами с подготовке в лингвистической сфере и миротворчеству – то есть в отраслях, которые "не чувствительны" к сфере безопасности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал артиллерию вечным "богом войны".

Источник: Telegram-канал Минобороны Белоруссии ✓ Надежный источник
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