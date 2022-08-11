И потребовала от ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Латвийский сейм принял решение о признании Российской Федерации "страной-спонсором терроризма". Соответствующее решение уже опубликовано на портале одногопалатного парламента.

Вместе с тем латвийские законодатели призвали европейских коллег к немедленной приостановке выдачи туристических и въездных виз для россиян и белорусов.

Сейм заявил, что РФ годами занималась неким спонсированием "террористических режимов и организаций". В качестве примера приводится оказание помощи официальному Дамаску в лице правительства Башара Асада, которого Запад считает нелегитимным.

Рига также возлагает на российскую сторону ответственность за катастрофу с малайзийским "Боингом", потерпевшим крушение в небе над Донбассом в 2014 году, несмотря на неоднократные опровержения причастности Москвой.

Напомним, в конце июля "Газпром" сообщил о прекращении поставок газа в Латвию, заявив, что Рига нарушила условия отбора топлива. Детальных комментариев от пресс-службы российской нефтегазовой компании в тот момент не последовало.