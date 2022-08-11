Британскому институту пришлось покаяться за грубое проявление русофобии

Британскому институту пришлось покаяться за грубое проявление русофобии
Фото: www.unsplash.com
На "просвещенном" Западе начали лишать прав по национальному признаку

Скандальный инцидент произошел в Великобритании. Британский Институт Битсона отказал россиянке предоставить учебное место по национальному признаку. За такое жесткое проявление русофобии вузу пришлось извиняться.

Сообщается, что гражданка Российской Федерации получила письмо из высшего учебного заведения, в котором было указано, что учебное место ей не предоставят из-за того, что в институте утверждена новая политика в отношении россиян.

Ситуация вызвала широкий резонанс, и институту пришлось пойти на попятную. Представители образовательного учреждения объявили, что изначально не разобрались во всех тонкостях новой политики и необоснованно отказали россиянке в учебном месте. Позже с девушкой связались, принесли извинения и предложили все же получить образование в этом университете.

Стоит отметить, что различные проявления недружественного отношения к гражданам РФ фиксируются в разных странах. Так, недавно российская журналистка Ксения Собчак рассказала о "фильтрации хороших русских" в грузинском аэропорту.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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