Страну назвали ненадежным нефтяным партнером

Депутат казахстанского мажилиса Айдос Сарым на фоне новостей о том, что Казахстан решил в обход России продавать собственную нефть, объяснил, почему власти пошли на такой шаг. Его слова приводит издание "Говорит Москва".

Сарым заявил, что у Казахстана есть только один приоритет – это диверсификация путей доставки топливного сырья на мировые рынки. И, как показывают события в стране и мире, Россия в этом вопросе надежным партнером не является.

"Аварии на КТК и прочие вещи, через которые значительная часть нашего экспорта проходила, это заставляет напрягаться", – отметил он.

По словам депутата, в дальнейшем Казахстан будет искать альтернативные нефтяные пути через Китай, Иран и Азербайджан. Он отметил, что честное ведение бизнеса.

Ранее СМИ сообщили, что казахстанские власти договорились с Азербайджаном по поставкам части нефти в обход России. На такой шаг они пошли после того, как российский суд приостанавливал деятельность КТК на 30 дней.