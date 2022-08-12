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Депутат казахстанского мажилиса Айдос Сарым на фоне новостей о том, что Казахстан решил в обход России продавать собственную нефть, объяснил, почему власти пошли на такой шаг. Его слова приводит издание "Говорит Москва".
Сарым заявил, что у Казахстана есть только один приоритет – это диверсификация путей доставки топливного сырья на мировые рынки. И, как показывают события в стране и мире, Россия в этом вопросе надежным партнером не является.
"Аварии на КТК и прочие вещи, через которые значительная часть нашего экспорта проходила, это заставляет напрягаться", – отметил он.
По словам депутата, в дальнейшем Казахстан будет искать альтернативные нефтяные пути через Китай, Иран и Азербайджан. Он отметил, что честное ведение бизнеса.
Ранее СМИ сообщили, что казахстанские власти договорились с Азербайджаном по поставкам части нефти в обход России. На такой шаг они пошли после того, как российский суд приостанавливал деятельность КТК на 30 дней.
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