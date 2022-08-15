Роскосмос предложил Западу "проверить на прочность" ядерный щит России

Роскосмос предложил Западу "проверить на прочность" ядерный щит России
Юрий Борисов. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Если желающие найдутся, заявили в госкорпорации

Глава российской корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов дал комментарий журналистам перед открытием форума "Армии-2022", высказавшись по поводу стратегического ядерного потенциала Росссийской Федерации. В частности, топ-менеджер ответил, насколько надежен отечественный "ядерный щит", сделав лаконичное заявление.

С иронией Борисов заявил, что все недоброжелатели, которые сомневаются в возможностях российской стороны, могут опробовать на себе весь потенциал РФ.

"Пусть кто-нибудь попробует его на прочность проверить", – ответил глава корпорации на вопрос журналиста.

Предшественник Борисова, бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выдвинул ранее утверждение, что в случае ядерного конфликта на Земле самым безопасным местом станет Красноярский край, где собирают "Сарматы".

Источник: Звезда ✓ Надежный источник
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