Эксперт объяснил смысл провокации Лондона с заявкой на пролет шпиона над Россией

Эксперт объяснил смысл провокации Лондона с заявкой на пролет шпиона над Россией
Фото: www.unsplash.com
Британия в открытую провоцирует нашу страну

Широкий резонанс сегодня, 16 августа, получила наглая просьба британских властей к Москве позволить самолету-разведчику бороздить просторы над нашей страной. Почему Лондон решил пойти на такой беспардонный шаг, объяснил опытный военный эксперт Александр Перенджиев.

Специалист подчеркнул, что такой нахальной заявкой британские власти хотят легализовать в глазах коллективного Запада грядущие нарушения воздушного пространства Российской Федерации.

Перенджиев пояснил: лондонская администрация хорошо понимает, что российские власти никогда не дадут добро на пролет крылатых разведчиков над нашей территорией. Однако это и не нужно. Цель заключается в том, чтобы в принципе поднять этот вопрос в информационном пространстве.

"Британия "задним числом" хочет легализовать нарушение российского воздушного пространства и привести это к норме", – объяснил специалист в беседе с журналистами издания "Взгляд".

Военный эксперт также отметил, что при благоприятном для Лондона стечении обстоятельств британцы рассчитывают направить своих разведчиков в Центральную Россию. Впрочем, Министерство обороны РФ точно не допустит такое развитие событий.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
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