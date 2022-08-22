Путин победит США их же способом – National Interest

Путин победит США их же способом – National Interest
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон ждет разгром при любом раскладе

Обозреватель авторитетного американского издания National Interest Рамон Маркс убежден, что его родное государство ждет разгромное поражение независимо от результатов украинского конфликта.

Американский эксперт подчеркнул, что события, разворачивающиеся на территории Незалежной, представляют большую важность для всего мирового пространства, однако, чем бы они ни закончились, Соединенные Штаты Америки ждет "стратегический проигрыш".

Маркс отметил, что вне зависимости от исхода ситуации на Украине, Российская Федерация продолжит укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Китайской Народной Республикой, а также Индией, Ираном, Саудовской Аравией и другими странами.

Эксперт напомнил, что во время холодной войны Белый дом разыграл китайскую карту с тем, чтобы изолировать СССР. Теперь же российский лидер Владимир Путин ответит стратегическому противнику тем же и вместе с Пекином разыграет свои карты для того, чтобы сдержать глобальное лидерство вашингтонской администрации.

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
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