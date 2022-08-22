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Cовременный мир как никогда близок сегодня к ядерной войне, заявил 22 августа генеральный секретарь Оргинизации Объдиненных Наций Антониу Гуттериш, выступая на заседании Совбеза ООН.
По словам генсека организации, риск конфликта с использованием ядерных боеголовок достиг пика за несколько десятков лет. Что касается ядерных государств, они должны взять на себя обязательства по отказу от его применения "первыми".
Ядерные страны же обязаны дать заверения неядерным в отказе от применения и угрозы применения оружия, заявил Гуттериш.
В августе замглавы департамента МИД РФ по вопросам нераспространнения и контроля над вооружениями Игорь Вишневецкий заявил, что Соединенным Штатам необходимо вывезти ядерное оружие из третьих стран.
Ранее в The Hill заявили, что Российская Федерация в курсе главной бреши в ядерном щите Соединенных Штатов.
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