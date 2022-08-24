В Латвии задумали раз и навсегда разделаться с нелояльными русскими

В Латвии задумали раз и навсегда разделаться с нелояльными русскими
Фото: www.unsplash.com
С вопиющим предложением выступил президент республики

Некоторые западные страны продолжают негласные соревнования по русофобии. Пальму первенства в этом вопросе держат прибалтийские державы, а также Польша. С поражающим своей циничностью предложением выступил президент Латвии Эгилс Левитс. Латыш додумался до того, чтобы "изолировать" ряд представителей русского сообщества, проживающего на территории этой просвещенной западной республики.

Речь идет о людях, которые по мнению латвийских вершителей судеб, будут признаны нелояльными к стране. Латвийский главнокомандующий объявил, что многие представители русского сообщества, проживающего на территории подконтрольной ему страны, проявляют явную нелояльность к рижским властям.

"Наша задача – справиться с ними, то есть изолировать их… Их просто надо изолировать", – объявил господин президент.

Также политик добавил, что за прошедшее время большинство латышей стали проявлять националистические взгляды и прониклись патриотизмом. Левитса очень радуют такие тенденции в обществе.

Стоит отметить, что в Литве стараются не отставать от соседей. Недавно стало известно, что местный МИД предложил ввести опросник для россиян при въезде в прибалтийские страны. Как отмечает телеканал "360", у наших сограждан будут выяснять, как они относятся к спецоперации и российскому статусу Крыма. Неугодные Вильнюсу ответы могут привести к запрету на въезд.

Источник: Латвийского радио ✓ Надежный источник
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