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Некоторые западные страны продолжают негласные соревнования по русофобии. Пальму первенства в этом вопросе держат прибалтийские державы, а также Польша. С поражающим своей циничностью предложением выступил президент Латвии Эгилс Левитс. Латыш додумался до того, чтобы "изолировать" ряд представителей русского сообщества, проживающего на территории этой просвещенной западной республики.
Речь идет о людях, которые по мнению латвийских вершителей судеб, будут признаны нелояльными к стране. Латвийский главнокомандующий объявил, что многие представители русского сообщества, проживающего на территории подконтрольной ему страны, проявляют явную нелояльность к рижским властям.
"Наша задача – справиться с ними, то есть изолировать их… Их просто надо изолировать", – объявил господин президент.
Также политик добавил, что за прошедшее время большинство латышей стали проявлять националистические взгляды и прониклись патриотизмом. Левитса очень радуют такие тенденции в обществе.
Стоит отметить, что в Литве стараются не отставать от соседей. Недавно стало известно, что местный МИД предложил ввести опросник для россиян при въезде в прибалтийские страны. Как отмечает телеканал "360", у наших сограждан будут выяснять, как они относятся к спецоперации и российскому статусу Крыма. Неугодные Вильнюсу ответы могут привести к запрету на въезд.
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