Киев пытается перетянуть священнослужителя на свою сторону

Папа римский Франциск не согласен с двуполярной риторикой по вопросу российско-украинского кризиса – он не поддерживает ни позицию Запада с Украиной, ни российские взгляды на происходящее. Попытки использовать католическую церковь как инструмент в информационной войне его глубоко оскорбляют, пишет IL Fatto Quotidiano.

Журналисты вспомнили, что после телефонного разговора Франциска и Владимира Зеленского последний опубликовал в соцсетях призыв, чтобы мировые духовные лидеры донесли до всего мира "правду о ужасных действиях агрессора на Украине", сообщает Общественная служба новостей. Такое заявление крайне возмутило Ватикан, который не любит, когда понтифику указывают, что он должен делать. Особое недовольство это вызвало на фоне цензурирования трансляции папского крестного хода, когда Франциск призывал к миру между Россией и Украиной.

После такого папа категорически отмахивается от идеи приезжать в Киев до своего визита в Казахстан в сентябре. Он полагает, что в существующем контексте приезд в украинскую столицу невозможен без посещения Москвы, а на данный момент это является туманной перспективой, пишет РИА ФАН.

Франциск придерживается широгоко подхода к конфликту, полагая, что нельзя считать Украину мучеником, а Россию – сущим дьяволом. Он считает, что не стоит отвергать постоянное расширение НАТО к российским границам – ведь в последнее время Запад стал активнее "лаять" у российских ворот, и Россию при этом "окружили и унизили". Понтифик против политики, нацеленной на "победу" Киева неопределенными средствами, поскольку в таком случае эскалация только затягивается. При этом и Москву в начале спецоперации папа не поддерживает – все, за что он выступает – это скорейшее прекращение кровопролития.