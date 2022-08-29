Россия извлекла урок из краха "кастрированной Европы" - Кедми

Россия извлекла урок из краха "кастрированной Европы" - Кедми
Фото: Fotostand/K. Schmitt/www.globallookpress.com
Лучше учиться на ошибках чужих

Катастрофа Европейского союза преподнесла всей планете урок, а кто-то – например, Российская Федерация – научился на ошибках чужих. Такое мнение озвучил политолог Яков Кедми.

Спикер завяил, что в Европе запущен политический процесс, который уже не остановить. На заре ЕС был как никогда актуален вопрос общей централизации всей энергетической отрасли. Однако из-за деградации европейских элит ситуация привела к тому, что ЕС не может решить даже собственные проблемы, не говоря уже об отстаивании собственных внешнеполитических интересов.

"И этот монстр кастрировал все страны. Они уже не решают свои национальные проблемы – они заменяют их общими. И Британия, и ФРГ, и Франция. Алжир давно смеется над Макроном – он этого заслуживает", – высказался Кедми.

Основной урок, уверен Кедми, таков: глобальная "надстройка" и ее превуалирование над собственными интересами грозит экономическим крахом. Будущее на идее глобализма не построить – нужно помнить о том, что важнее всего собственный дом.

"Слава Богу, Россия уже в этом направлении повернулась.  Европа на это сегодня уже не способна", – высказался Кедми.

Ранее Кедми заявил, что политическому руководству РФ банально не с кем говорить, если гипотетически считать возможным переговорный процесс Москва-Киев. Украинская администрация – лишь зависимая группа лиц, которая ничего не решает.

Источник: Экономика Сегодня ✓ Надежный источник
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