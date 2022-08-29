"Хвалят Путина и осаждают курорты": поляков взбесили русские в Европе

"Хвалят Путина и осаждают курорты": поляков взбесили русские в Европе
Filip Radwanski/www.globallookpress.com
Варшава просит небеса о каре небесной для россиян

Польские медиа невероятно возмущены фактом появления массы российских туристов в Европе – те даже смеют постить в социальных сетях фотографии, убеждая, что "Россия победит", пишет польский портал Onet.pl.

В материале критикуют европейских чиновников, которые, на взгляд автора, "подло выдают" туристические визы россиянам, "осаждающим" местные курорты и "восхваляющим Путина".

В материале ссылаются на частные примеры: так, некая 44-летняя москвичка по имени Светлана по несколько раз в год посещает свою французскую виллу близ Сен-Тропе. Женщина с супругом относятся "к поклонникам Путина" и открыто заявляет, что поддерживает с мужем спецоперацию на Украине.

Хотя прямого авиасообщения между Россией и Штатами (или РФ и Европой) нет, россияне могут летать туда с пересадкой в условной Турции. Автор материала очень сожалеет, что "по указу Эрдогана русским можно расплачиваться в рублях".

Ранее сообщалось, что ЕС по инициативе Чехии готов отменить соглашение с Россией об упрощенном порядке выдачи шенгенских виз.

Источник: Onet.pl ✓ Надежный источник
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