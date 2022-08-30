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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в свойственной себе манере отреагировал в социальных сетях на "визовую месть", которую готовит Европейский союз на уровне всех внешнеполитических ведомств своих членов. Речь идет о визовых ограничениях для россиян.
Зампред Совбеза заявил, что европейские боссы до смерти приелись своим бесконечным "кудахтаньем" в отношении россиян – пора перейти от слову к делу и запретить наконец несчастные шенгеские визы.
"Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России", – высказался государственный служащий в социальных сетях.
Старый свет, добавил Медведев, наконец обнажит собственное лицо перед миром и перестанет отвлекать планету собственными небылицами.
Кстати, польские медиа разразились негодованием из-за россияне в Европе – по мнению местных журалистов, туристов из РФ в ЕС быть точно не должно. Особенно тех, кто проддерживает специальную военную операцию и "восхваляет Путина".
Все больше экспертов начинают трезво смотреть на ситуацию