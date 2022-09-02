Чтобы все знали цену своему безумию

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ограничениями на ценовой потолок для газа, поставляемого Российской Федерацией, европейские государства попросту лишат себя этого энергоносителя из РФ.

Медведев сослался на заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Европейский союз обязан ввести потолок цен на газ, поставляемый РФ. В таком случае, однако, ЕС лишит себя гарантированного поставщика, заметил зампред Совета безопасности.

Такие меры, указал зампред Совбеза, приведут к ситуации, произошедшей с нефтяным рынком ЕС, который лишил себя поставок "черного золота" из России – фактически Европа больше не увидит российского газа в своих хранилищах. К чему приведет ситуация, в Брюсселе не говорят.

Ранее в кабмине прокомментировали законодательные инициативы Европейского союза в отношении российских энергоносителей: давление на Москву приведет к тому, что ЕС лишит себя газа.