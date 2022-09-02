В Совфеде уже оценили попытки Вильнюса

Вильнюс, по всей вероятности, начал считать себя столицей "сверхдержавы", располагающей огромным потенциалом в сфере обороны и экономики, если обеспечивает весь мир своими бесценными советами и ставит Российской Федерации условия, заявил сенатор Владимир Джабаров.

Таким образом член Совфеда прокомментировал планы Литвы вынести на обсуждение в Организации Объединенных Нацией вопрос по Запорожской АЭС, о чем завлял ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Джабаров с иронией указал, что мир без Литвы точно не обойдется. Изначально забытое всеми государство пыталось угрожать прекращением выдачи виз для жителей Российской Федерации, затем заявляло, что может направить полицию на територию Незалежной, которая находится под контролем российской армии.

Джабаров напомнил о русофобских настроениях в Литве, которой и самой не мешает вспомнить, кто стал причиной их независимости и отдал треть территории, которая ныне располагается в ее административных границах.

"Ласковый совет: уймитесь!", – порекомендовал сенатор.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что местные власти должны "изолировать" русскоязычных, которые будут проявлять нелояльность к официальной Риге.