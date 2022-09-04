Кадырову подыскали новую должность после заявления об уходе

Кадырову подыскали новую должность после заявления об уходе
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Управлять регионом он может поставить своего человека

Рамзан Кадыров, который накануне заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни, может получить более значимое в федеральном плане назначение. Такое мнение выразил политолог Илья Гращенков в беседе с "Лентой.ру". 

Эксперт отметил, что вся политическая деятельность Кадырова давно вышла за пределы губернаторской должности. Сейчас он является одним из главных лиц СВО, высказывается о различных политических событиях в стране. Также он напомнил, что уже давно ходят слухи о намерениях чиновника подняться в должности – он хочет получить какой-то федеральный статус. 

Гращенков отметил, что, вероятно, заявление главы Чечни могло быть связано с тем, что подходящую должность ему уже нашли. 

"Учитывая СВО и активное участие Кадырова, может быть, это связано с дальнейшим управлением этими территориями или связано с какими-то силовыми постами", – указал политолог.

Управление республикой в данном случае политик может поручить кому-то из своих людей.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что является "долгожителем" среди прочих российских губернаторов. Он не исключил, что может уйти в "бессрочный или длительный отпуск".

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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