Управлять регионом он может поставить своего человека

Рамзан Кадыров, который накануне заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни, может получить более значимое в федеральном плане назначение. Такое мнение выразил политолог Илья Гращенков в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт отметил, что вся политическая деятельность Кадырова давно вышла за пределы губернаторской должности. Сейчас он является одним из главных лиц СВО, высказывается о различных политических событиях в стране. Также он напомнил, что уже давно ходят слухи о намерениях чиновника подняться в должности – он хочет получить какой-то федеральный статус.

Гращенков отметил, что, вероятно, заявление главы Чечни могло быть связано с тем, что подходящую должность ему уже нашли.

"Учитывая СВО и активное участие Кадырова, может быть, это связано с дальнейшим управлением этими территориями или связано с какими-то силовыми постами", – указал политолог.

Управление республикой в данном случае политик может поручить кому-то из своих людей.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что является "долгожителем" среди прочих российских губернаторов. Он не исключил, что может уйти в "бессрочный или длительный отпуск".