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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, касаясь опыта Европы в решении энергетических проблем, что отказ от энергоресурсов давнего поставщика сопровождается Старым Светом в повсеместном вытеснении российских продуктов. Однако вся работа должно проводить в срок, промышленность необходимо готовить к таким встряскам.
Путин указал, что изначально европейские государства получали по дешевой цене российское топлива, однако затем сами принялись обрезать себе поставки. Теперь же пытаются спастись угольной генерацией.
Европа в свое время пыталась на словах решить мировые проблемы экологии. Сначала выступала в приоритетном порядке с повесткой "зеленой энергии", однако затем, лишив себя поставок, начала возрождать все, чего себя осознанно лишила – даже обходными путями.
Проблемы глобального уровня, уверен Путин, нельзя решить за счет локальных средств, даже если основываться на благородной цели.
Ранее глава РФ в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что не считает Японию Страной восходящего солнца.
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