История не знала более триумфальных провалов, чем тот, который допустил ЕС

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, касаясь опыта Европы в решении энергетических проблем, что отказ от энергоресурсов давнего поставщика сопровождается Старым Светом в повсеместном вытеснении российских продуктов. Однако вся работа должно проводить в срок, промышленность необходимо готовить к таким встряскам.

Путин указал, что изначально европейские государства получали по дешевой цене российское топлива, однако затем сами принялись обрезать себе поставки. Теперь же пытаются спастись угольной генерацией.

Европа в свое время пыталась на словах решить мировые проблемы экологии. Сначала выступала в приоритетном порядке с повесткой "зеленой энергии", однако затем, лишив себя поставок, начала возрождать все, чего себя осознанно лишила – даже обходными путями.

Проблемы глобального уровня, уверен Путин, нельзя решить за счет локальных средств, даже если основываться на благородной цели.

Ранее глава РФ в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что не считает Японию Страной восходящего солнца.