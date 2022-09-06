Токио шлет Москве послания, полные негодования

Зарубежные партнеры пытаются надавить на наше государство со всех сторон. В последнее время серьезно ухудшилась ситуация вокруг отношений Москвы и Токио по поводу Курильских островов. Недружественные действия Японии заставили Кремль отказаться от соглашения по безвизовому режиму посещения этих территорий. Японцев такой шаг привел в исступление.



Местное правительство поспешило отправить Кремлю "решительный протест", передает телеканал "360". Как известно, Страна восходящего солнца имеет серьезные претензии на эти российские земли. Облегченное посещение гряды позволяло японцам сохранить возможность активно пользоваться обсуждаемой территорией.

После ряда антироссийских шагов со стороны Токио ситуация изменилась. При этом разумная реакция Кремля на выпады японцев очень раздражает последних. Так, руководитель местного МИД Есимаса Хаяси заявил, что Токио считает данный шаг "абсолютно необоснованным и недопустимым", отмечает интернет-издание URA.RU. Министр пожаловался, что Российская Федерация изначально не предупредила Японию о готовящемся жестком решении по Курильским островам.

Напомним, по мнению опытных экспертов, именно Курилы могут стать новым украинским фронтом, открытым против России американцами.