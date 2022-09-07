Зампред Совбеза уделил внимание "фрик-тетке", пришедшей на смену Борису Джонсону

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, комментируя новость о вступлении Лиз Трасс на пост главы правительства Великобритании, что "фрик-тетка" не имеет ровно никаких базовых представлений о политике, истории и географии. Однако маниакально преследует цель по уничтожению России.

Госслужащий одарил новоявленного премьера королевства самыми нелестными эпитетами. Так, Медведев выразил уверенность, что Трасс пытается подражать своей предшественнице Маргарет Тэтчер, которая также занимала ястребиную позицию в отношении Советского Союза. Однако в действительности та не наделена теми необходимыми качествами и профессиональными навыками, которыми была в свое время известна так называемая "Железная леди".

Зампред Совбеза добавил, что Трасс надеется найти выход из энергетического кризиса и продуктовой инфляции. Однако ирония такова, что описанные обстоятельства являются "следствием ее же бредовых санкционных упражнений".

"Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник – лохматый Бориска", – добавил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Запад пытается "кудахтать" по вопросам визовых ограничений в отношении россиян.