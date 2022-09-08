ЕС начал строить себе клетку с визовых ограчений россиянам

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, комментируя решение прибалтийских государств об ограничении въезда для граждан РФ через Россию и Белоруссию, что Европейский союз подобными мерами запирается изнутри.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, инициатива продавлена и принята самыми первыми недоброжелателями россиян. Прибалтика получила удовлетворение за счет приостановки действовавших соглашений, а затем страны на национальном уровне запретили россиянам пересекать их границы.

Таким образом, считает Захарова. ЕС начинает отделяться не только от РФ, но и от всего мира в обход принципов свободы передвижения, регламентированных в документах на уровне ОБСЕ.

Ранее Эстония, Литва, Латвия с Польшей объявили о закрытии въезда для россиян с 19 сентября. Исключений не будет даже для держателей шенгенских виз, полученных третьими государствами.

Ранее мы писали, что Москва отреагировала на провокационные заявления Прибалтики переброской Миг-31К в Калининград.