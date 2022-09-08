"Лондонский мост": секретный план Британии на случай смерти королевы приведен в действие

"Лондонский мост": секретный план Британии на случай смерти королевы приведен в действие
Han Yan/www.globallookpress.com
Протокол Лондона запущен

Власти Великобритании разработали секретный план, который приводится в действие в случае смерте королевы Великобритании Елизаветы II – предусматривается, что информация о смерти монарха поступает изначально секретарю, который затем сообщает кодовую фразу "Лондонский мост рухнул".

Мировая пресса обсуждает и переваривает новость о кончине британского монарха, которая ушла из жизни 8 сентября на 97-м году жизни. Ранее Букингемский дворец отмечал, что медики дали рекомендации королеве оставаться под наблюдением специалистов.

Глобальный центр реагирования министерства иностранных дел Великобритании доведет новость о кончине монарха до сведения кабминов четырнцадати стран за пределами королевства, в которых главенствующее кресло на государственном посту занимала Елизавета II.

Как отмечает источник, общественность узнает о смерти спустя некоторое время после кончины. Официальный интернет-портал Букингемского дворца должен быть единственной страницей с траурным фоном, где извещается о кончине монарха.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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