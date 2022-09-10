Белград поставили перед дилеммой

Европейский союз, Германия и Франция требуют от Сербии выбрать себе место в политической орбите России, заявил сербский лидер Александр Вучич.

Ранее президент Сербии встетился со специальным представителем Евросоюза по диалогу Белград-Приштина Мирославом Лайчаком, на встрече присутствовали также представили Франции и ФРГ.

Глава государства заявил позднее, что от Белграда требуют "изъяснений". С одной стороны, намечается "исчезновение экономики", с другой же "находятся они" – те, кто символизирует и заявляет о своем "успехе".

Запад принуждает Сербию торопиться с решением "проблемы Косово", чтобы получить новые аргументы в противодействии Российской Федерации. Белград же в этой игре, считает Вучич, станет "сопустствующей потерей" глобального кризиса и отсутствия принципов у мировых держав.

А депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил ранее, что Киев однажды "перевоспитает" Вучича после его призывов прислушаться Запад к словам Путина по теме специальной военной операции на территории Украины.