Кремль объявит об изменении статуса спецоперации - политолог

Кремль объявит об изменении статуса спецоперации - политолог
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Эксперт отказался раскрывать источники

Кремль готовится к серьезным перестановкам в рамках специальной военной операции на стратегическом уровне: как пишет политолог, политтехнолог Марат Баширов, Российская Федерация намерена сменить статус военной кампании на Украине.

Автор не стал уточнять подробности и ссылаться на какие-либо источники. Спикер лишь лаконично указал в своем телеграм-канале, что Москва готовится к изменению статуса спецоперации на Украине.

Баширов отказался уточнять, каков будет новый статус специальной военной операции. Политолог лишь пояснил, что речь идет в таком случае об исключительной компетенции политического руководства Российской Федерации – оно объявит о своем решении в нужный момент.

Ранее обозреватель сообщал, что Москва провалила своими действиями в военном конфликте "адский план" коллективного Запада по подчинению России, расстроив замыслы своего давнего  соперника.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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