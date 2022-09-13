Совфед посоветовал Молдавии греться "молекулами свободы" вместо газа из РФ

Совфед посоветовал Молдавии греться "молекулами свободы" вместо газа из РФ
Майя Санду. Фото: The Presidential Office of Ukrai/www.globallookpress.com
Кишиневу помогут добрые американские друзья, считает сенатор

Член Совета Федерации, сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления официального Кишинева по поводу энергокризиса в Молдавии и стоимости российских энергоносителей, порекомендовав президенту республики Майе Санду закупаться "сжиженными молекулами свободы" – у Соединенных Штатов.

Как вариант, продолжил Пушков, Санду может выпросить за бесценок топливо у Румынии – наверняка Бухарест даст скидку президенту соседней страны, румынке по национальности.

Таким образом сенатор отреагировал на заявление главы республики о том, что она ежемесячно проводит переговоры с российским "Газпромом", которому заявляет, что Молдова неспособна платить за газ по высокой цене, передает RT.

Как пишет "Общественная служба новостей", ситуация с дефицитом газа в Молдове катастрофичная – власти пытаются спасти положение обеспечением страны дровами, углем и мазутом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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