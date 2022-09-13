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Северная Корея постепенно уходит от всяческого взаимодействия с коллективным Западом, с которым разрушает все связи – и с Соединенными Штатами в частности. Соответствующего мнения придерживается обозреватель издания Foreign Policy Майк Чиной.
Журналист отметил, что наблюдается некоторое сближение Российской Федерации и Северной Кореи по ряду вопросов. Пхеньян готов войти в политическую орбиту Москвы и Пекина.
В частности, руководство КНДР стало гораздо чаще обращаться на официальном уровне к Китаю и РФ.
"И в том, и другом случае риторика официального Пхеньяна заслуживает внимания. Впервые он использовал фразу "стратегическое и тактическое" сотрудничествj, чтобы дать оценку собственным текущим отношениям с РФ и Китаем, если говорить о сфере безопасности", – говорится в материале.
Чиной добавил, что стороны сближаются в том числе и на фоне отказа КНДР от ядерного соглашения с Соединенными Штатами, с которыми находятся в весьма напряженных отношениях. Неудивительно, что и Москва, и Пекин стремятся к союзничеству нового игрока для вызова позициям США в Тихоокеанском регионе, передает телеканал "360".
Ранее Financial Times утверждала, что на фоне украинского кризиса у Ким Чен Ына появился шанс на сближение с Москвой – Северной Корее нужен союзник из-за ухудшени обстановки в регионе.
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