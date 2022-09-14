Ударить по Меркель, целясь в Путина: зачем Ходорковский спонсировал британское кино

Ударить по Меркель, целясь в Путина: зачем Ходорковский спонсировал британское кино
Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOK press
Вину в нынешнем кризисе в Европе возлагают на экс-канцлера ФРГ

Великобритания была и остается оплотом западной русофобии. Но продвигая планы по изоляции России, британцы попутно уничтожают и главного конкурента в Европе – Германию. Пути для этого Лондон использует самые изощренные.

В начале сентября на ежегодном кинофестивале "Теллурайд" в американском штате Колорадо был представлен документальный фильм "Меркель" немецкого режиссера Евы Вербер. Как было заявлено, биографическая картина – дань уважения Ангеле Меркель, которая считается одним из влиятельнейших политиков современности.

Вот только самой Меркель авторы не дали сказать ни слова, в фильме использованы лишь архивные кадры с нею. При этом у бывших коллег фрау канцлерин – Тони Блэра, Хиллари Клинтон, Метте Фредриксен – интервью взяли, сообщают "Аргументы недели".

И вроде бы отношение к Меркель в фильме восторженное, однако создатели тонко подводят зрителя к мысли, что именно она виновна в нынешнем энергетическом кризисе в Европе. Дескать, всем Меркель была хороша, но из-за "дружбы" с Владимиром Путиным допустила непростительный просчет, отдав России газовое оружие, и теперь нынешние власти в ФРГ и ЕС вынуждены бороться с последствиями.

Действительно, прежний канцлер ФРГ была открытым сторонником "Северного потока-2" и без страха отстаивала проект на всех уровнях, в том числе перед заокеанскими партнерами. Поскольку она понимала: немецкой промышленности выгоден дешевый российский газ. Тот факт, что именно во время многолетнего правления Меркель экономика Германии била рекорд за рекордом и что Берлин был локомотивом развития всего ЕС, авторы фильма не выделяют. Но поворачивают историю так, будто экс-канцлер действовала на международной арене в интересах Москвы.

Фактически, зрителям внушают: действия Меркель привели к кризису на Западе, это из-за нее подскочили счета за газ и отопление, подорожали продукты и выросла безработица. А политики, которые у власти сейчас, из-за нее оказались в столь неудачном положении.

Кому же выгодно уничтожить Меркель, выставив ее и близким другом Путина, и виновником энергетического кошмара? Этим вопросам задался и немецкий журналист Томас Рёпер. Он обратил внимание, что работа над фильмом велась чуть ли не в режиме повышенной секретности: о нем стало известно всего за пару недель до премьеры в США. Хотя обычно такие истории раскручиваются много месяцев, чтобы подогреть интерес публики.

Второй удивительный факт: немецкий режиссер снимала фильм о канцлере ФРГ в Лондоне. А одним из главных спонсоров стал зарегистрированный в Британии фонд беглого российского олигарха Михаила Ходорковского. Причем эту информацию создатели не афишируют, в частности, в титрах нет об этом ни слова.

Понятно, что у Ходорковского особая "любовь" к Путину, и через все свои структуры он пытается ослабить действующую власть в России. А в данном случае его интересы совпали с интересами его лондонской "крыши".  Британским спецслужбам выгодно лишний раз напомнить западному зрителю, что "во всем виноват Путин". А то, что, целясь в российского лидера, они ударили по Меркель, для них еще большая удача. Нынешнее марионеточное правительство Германии устраивает Великобританию и США гораздо больше бывшей главы ФРГ, которая позволяла себе самостоятельные решения.

Источник: Аргументы недели ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Пролог к Третьей мировой": в Совбезе дали оценку гарантиям безопасности Украины

Киев готов сыграть кровавую роль на международной арене

Евросоюз взмолился о мирных переговорах по Украине

С важным заявлением выступил шеф европейской дипломатии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей