Ударить по Меркель, целясь в Путина: зачем Ходорковский спонсировал британское кино

Вину в нынешнем кризисе в Европе возлагают на экс-канцлера ФРГ

Великобритания была и остается оплотом западной русофобии. Но продвигая планы по изоляции России, британцы попутно уничтожают и главного конкурента в Европе – Германию. Пути для этого Лондон использует самые изощренные.

В начале сентября на ежегодном кинофестивале "Теллурайд" в американском штате Колорадо был представлен документальный фильм "Меркель" немецкого режиссера Евы Вербер. Как было заявлено, биографическая картина – дань уважения Ангеле Меркель, которая считается одним из влиятельнейших политиков современности.

Вот только самой Меркель авторы не дали сказать ни слова, в фильме использованы лишь архивные кадры с нею. При этом у бывших коллег фрау канцлерин – Тони Блэра, Хиллари Клинтон, Метте Фредриксен – интервью взяли, сообщают "Аргументы недели".

И вроде бы отношение к Меркель в фильме восторженное, однако создатели тонко подводят зрителя к мысли, что именно она виновна в нынешнем энергетическом кризисе в Европе. Дескать, всем Меркель была хороша, но из-за "дружбы" с Владимиром Путиным допустила непростительный просчет, отдав России газовое оружие, и теперь нынешние власти в ФРГ и ЕС вынуждены бороться с последствиями.

Действительно, прежний канцлер ФРГ была открытым сторонником "Северного потока-2" и без страха отстаивала проект на всех уровнях, в том числе перед заокеанскими партнерами. Поскольку она понимала: немецкой промышленности выгоден дешевый российский газ. Тот факт, что именно во время многолетнего правления Меркель экономика Германии била рекорд за рекордом и что Берлин был локомотивом развития всего ЕС, авторы фильма не выделяют. Но поворачивают историю так, будто экс-канцлер действовала на международной арене в интересах Москвы.

Фактически, зрителям внушают: действия Меркель привели к кризису на Западе, это из-за нее подскочили счета за газ и отопление, подорожали продукты и выросла безработица. А политики, которые у власти сейчас, из-за нее оказались в столь неудачном положении.

Кому же выгодно уничтожить Меркель, выставив ее и близким другом Путина, и виновником энергетического кошмара? Этим вопросам задался и немецкий журналист Томас Рёпер. Он обратил внимание, что работа над фильмом велась чуть ли не в режиме повышенной секретности: о нем стало известно всего за пару недель до премьеры в США. Хотя обычно такие истории раскручиваются много месяцев, чтобы подогреть интерес публики.

Второй удивительный факт: немецкий режиссер снимала фильм о канцлере ФРГ в Лондоне. А одним из главных спонсоров стал зарегистрированный в Британии фонд беглого российского олигарха Михаила Ходорковского. Причем эту информацию создатели не афишируют, в частности, в титрах нет об этом ни слова.

Понятно, что у Ходорковского особая "любовь" к Путину, и через все свои структуры он пытается ослабить действующую власть в России. А в данном случае его интересы совпали с интересами его лондонской "крыши". Британским спецслужбам выгодно лишний раз напомнить западному зрителю, что "во всем виноват Путин". А то, что, целясь в российского лидера, они ударили по Меркель, для них еще большая удача. Нынешнее марионеточное правительство Германии устраивает Великобританию и США гораздо больше бывшей главы ФРГ, которая позволяла себе самостоятельные решения.