В Лондоне готовы впустить только председателя Китая

До понедельника, когда официально состоится основная церемония прощания с королевой Великобритании, ни один из представителей Китая не сможет зайти в Вестминстер холл. И даже 19 сентября, если в страну все же приедет Си Цзиньпин, других членов китайской делегации вместе с ним не впустят. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, об этом решении объявила спикер Палаты общин Линдси Хойл после того, как получила письмо от китайцев с просьбой разрешить им до понедельника приехать и попрощаться с королевой, приводит перевод РИА ФАН. В Лондоне считают, что это будет неуместно, учитывая санкции со стороны Пекина в отношении некоторых высокопоставленных британских чиновников, введенных в прошлом году из-за критики Китая за отношение к уйгурам в Синьцзяне.

Хотя председатель Си Цзиньпинь получил официальное приглашение на мероприятие, его приезд, считают в Британии, маловероятен. В связи с этим стоит вопрос о допуске китайских чиновников на похороны Елизаветы II. Как заявили в парламенте страны, если они все же приедут, то будут вынуждены стоять перед входом в здание, без какой либо возможности получить разрешение на вход, пишет Общественная служба новостей.

По данным китайской прессы, в Лондон должен отправиться вице-президент Китая Ван Цишань. Ранее он подписал книгу соболезнований королеве в посольстве Великобритании в Пекине и почтил ее память минутой молчания.