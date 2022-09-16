Турция требует от России огромную скидку на газ

Турция требует от России огромную скидку на газ
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Markiian Lyseiko/www.globallookpress.com
У Эрдогана на носу выборы - приходится выуживать из партнеров по максимуму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о скидке на поставляемый газ. У Анкары понятные мотивы: в следующем году ожидаются выборы, и действующая администрация стремится к стабилизации проблемной экономики.

Цели турецкой стороны – ценовые скидки и платежи в лирах за импорт нефти и газа, пишет Bloomberg, ссылаясь на знакомых с ситуацией чиновников в правительстве, решивших остаться анонимными.

Счета Турции за голубое топливо в 2022 году превысят 50 млрд долларов. Российская Федерация является ее крупнейшим поставщиком. По некоторым данным, Эрдоган намерен добиться от российского коллеги скидки в 25% и соглашения, по которому Анкара сможет оплачивать часть счетов в турецкой национальной валюте.

"Ожидается, что в конце этого года Турция столкнется с дефицитом текущего счета в размере 47 миллиардов долларов, а плохая динамика лиры делает покрытие долга более дорогостоящим. Стремительный рост мировых цен на энергоносители стал дополнительным бременем. Любая помощь в поддержании экономики может обеспечить значительный подъем для Эрдогана, чьи рейтинги опросов колеблются на исторических минимумах, поскольку темпы инфляции превышают 80% меньше, чем за год до выборов, запланированных на июнь", – говорится в материале.

Позиция Москвы пока что по этому поводу не ясна. Встреча Эрдогана и Путина пройдет на полях саммита ШОС в Самарканде. Ранее турецкий лидер прилетал в РФ с официальным визитом в начале августа.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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