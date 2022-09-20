Дата - 20 сентября, пишут СМИ

В Запорожской области пройдет референдум о вхождении региона в состав Российской Федерации в период с 23 по 27 сентября. Об этом заявил глава запорожской ВГА Евгений Балицкий.

В те же дни состоится референдум о вхождении в состав РФ Донецкой Народной республики, о чем сообщил ранее глава республики Денис Пушилин. Аналогично – в Луганской Народной республике.

Политолог Марат Баширов заявил, что для такого решения должна иметься критическая причина – по всей вероятности, в эшелонах российской государственной власти происходят некие сдвиги.

Эксперт полагает, что проведение референдумов на освобожденных территориях затронет вопрос о мобилизации в стенах Государственной думы, однако, вероятнее всего, военный призыв будет ограниченным.

Известно, что закон о проведении референдума по вопросу о вхождении в состав РФ уже вступил в силу в ДНР.

Ранее "Утро" писало, что Общественный совет Херсонщины уже выступил с инициативой о срочном референдуме по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.