Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В Запорожской области пройдет референдум о вхождении региона в состав Российской Федерации в период с 23 по 27 сентября. Об этом заявил глава запорожской ВГА Евгений Балицкий.
В те же дни состоится референдум о вхождении в состав РФ Донецкой Народной республики, о чем сообщил ранее глава республики Денис Пушилин. Аналогично – в Луганской Народной республике.
Политолог Марат Баширов заявил, что для такого решения должна иметься критическая причина – по всей вероятности, в эшелонах российской государственной власти происходят некие сдвиги.
Эксперт полагает, что проведение референдумов на освобожденных территориях затронет вопрос о мобилизации в стенах Государственной думы, однако, вероятнее всего, военный призыв будет ограниченным.
Известно, что закон о проведении референдума по вопросу о вхождении в состав РФ уже вступил в силу в ДНР.
Ранее "Утро" писало, что Общественный совет Херсонщины уже выступил с инициативой о срочном референдуме по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.
Минск хотят затащить в НАТО
Украинец готов бороться с киевским режимом