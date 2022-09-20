В Елисейском дворце паника

Французский лидер Эммануэль Макрон в срочном порядке запросил Кремль о разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, о чем стало известно сегодня, 20 сентября.

Напомним, в последний раз лидеры стран общались в начале сентября, обсуждая ситуацию на ЗАЭС. Тогда российский лидер указал, что украинская сторона пользуется поставляемым Западом вооружением против инфраструктуры в Донбассе.

Позднее появилась информация, что Кремль отказал Елисейскому дворцу, заявив, что готовы отложить разговор на несколько дней.

Макрон позднее сообщил, что ожидает диалога с российским коллегой в ближайшие дни, добавив, что французские власти продолжат поставки вооружения на помощь ВСУ.

Напомним, Кремль готовит на 20 сентября экстренное выступление Путина по поводу проведения референдумов на освобожденных территориях Украины, а также в Донбассе.