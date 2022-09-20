К полной неожиданности для всех

Представитель венгерской дипломатической мисси Чаба Кереши во время открытия 77-й Генассамблеи Организации Объединенных Наций обратился к коллегам в ходе мероприятия на русском языке.

Дипломат указал, что мир переживает высочайший за последние четыре десятка лет уровень инфляции. Глобальная экономика сотрясается от политических потрясений.

Около четверти населения земного шара, отметил Кереши, проживает в непригодных для современной жизни условиях – они вызваны конфликтами, военными действиями.

"Редко когда насилие в мире бывает таким жестоким", – высказался Кереши.

Ранее венгерские эксперты отреагировали на слова Путина о гегемонии Запада.