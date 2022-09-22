В противном случае будет только хуже, считают в Анкаре

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны мира должны выступить с инициативой о диалоге с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным – чтобы приоткрыть "двери мира".

Именно такую инициативу, продолжил президент Турции, должен взять на вооружение мир. Аналогичный подход необходим, на взгляд турецкого лидера, и в отношении президента Украины Владимира Зеленского. В противном случае зарождающийся негатив, с которым обрушивается Запад на Россию, гарантирует лишь провал в любых переговорных начинаниях, и обречет мир лишь на войну.

ООН, продолжил Эрдоган, так и не смог добиться прекращения военных действий и выхода из энергетического кризиса, а также дефицита продовольствия по всему миру.

"Усилия генсека ООН по зерновому кордидору смоги восстановить некоторое доверие, однако отсутствуют сомнения в том, что для прекращения боевых действий требуется больше усилий", – высказался Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что Кремль не заинтересован в затягивании боевых действий на территории Украины.