Лавров назвал в ООН главного виновника зверств Украины

Лавров назвал в ООН главного виновника зверств Украины
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
Министр перечислил главные страны

Безнаказанность действующего политического руководства Украины вызвана внешнеполитическими действиями Германии, Франции и Соединенных Штатов, указал глава российской дипломатии Сергей Лавров, выступая с заявлением в рамках заседания Совета безопасности ООН.

По словам министра, коллективный Запад с особым цинизмом закрывал глаза на беспредел, который устраивал киевский режим. Вместо того, чтобы агитировать правительство Владимира Зеленского на выполнение Минских договоренностей, и ФРГ, и Елисейский дворец с Белым домом делали все, чтобы вызвать у украинских властей желание решить проблему ЛДНР с помощью силы.

"Речь идет о своего рода плане "Б", – указал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров оценил назначение министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на должность премьера Британии, заявив, что позитивных изменений от такой фигуры во главе королевского кабмина ждать не стоит.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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