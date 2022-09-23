В Турции раскрыли местонахождение Медведчука

В Турции раскрыли местонахождение Медведчука
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
За украинского политика просило важное лицо

Украинский политик Виктор Медведчук, по некоторой информации, мог покинуть Турцию и уже появиться в Российской Федерации. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Так, глава республики указал, что в ходе обмена пленными между Украиной и РФ (Анкара выступала посредником) было рассмотрено свыше двух сотен имен. Все находятся в Турции.

Однако, продолжил турецкий лидер, президент Российской Федерации Владимир Путин "особо остановился" на одном пленном – его и отправили в Россию.

Однако необходимо отметить, что турецкий лидер не указывал конкретной фамилии – о каком пленном идет речь, непонятно.

Ранее президент Турции заявил, что Запад обязан выступить с инициативой о мирных переговорах с Кремлем – иначе мир приблизится к глобальному конфликту.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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