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Украинский политик Виктор Медведчук, по некоторой информации, мог покинуть Турцию и уже появиться в Российской Федерации. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Так, глава республики указал, что в ходе обмена пленными между Украиной и РФ (Анкара выступала посредником) было рассмотрено свыше двух сотен имен. Все находятся в Турции.
Однако, продолжил турецкий лидер, президент Российской Федерации Владимир Путин "особо остановился" на одном пленном – его и отправили в Россию.
Однако необходимо отметить, что турецкий лидер не указывал конкретной фамилии – о каком пленном идет речь, непонятно.
Ранее президент Турции заявил, что Запад обязан выступить с инициативой о мирных переговорах с Кремлем – иначе мир приблизится к глобальному конфликту.
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