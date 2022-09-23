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Референдум, который начался на освобожденных территориях Украины и в Луганской и Донецкой Народных республиках, вызывает у коллективного Запада конкретную оторопь – весьма нервную и сопровождающуюся истерикой, указал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Как отметил руководитель службы, подобная реакция прослеживается, в частности, в поведении евродипломатии – Жозеп Боррель указал, что Европа введет очередные санкционные меры в отношении России путем ограничений против "всех причастных" к процедурам волеизъявления.
Таким образом, продолжил Нарышкин, Запад выступает против любого народного волеизъявления и принципов народовластия. А позиция лидера европейской дипломатии – выражение страха узкой группе олигархата, подрывающему принципы демократии. демократических институтов.
Так, бюрократы из ЕС таким же образом отреагировали на голосование в Каталонии о самоопределении – референдум проводился пять лет назад. В новом году ожидается референдум в Шотландии – и, стоит полагать, Запад попытается сорвать и его.
Ранее обозреватель Юрий Подоляка рассказал, какие шаги предпримет Российская Федерация после проведения референдумов на освобожденных территориях Украины и в Донбассе.
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