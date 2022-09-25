Киевский мэр публично обвинил Зеленского в ошибках в начале спецоперации

Киевский мэр публично обвинил Зеленского в ошибках в начале спецоперации
Виталий Кличко. Фото: Bernd von Jutrczenka/www.globallookpress.com
Правда, уточнять ничего не стал

Глава Киева Виталий Кличко сделал неожиданное заявление в ходе интервью для испанской газеты Pais. По словам мэра украинской столицы, политическое руководство Незалежной допустило множество ошибок в ходе спецоперации, объявленной Российской Федерацией в феврале 2022 года.

Однажды, добавил Кличко, политическому руководству Украины придется расплачиваться за допущенные промахи и недочеты после окончания боевых действий на территории Украины.

В частности, Кличко считает, что вызывает множество вопросов факт того, что российским войскам удалось "продвинуться далеко" в глубь Украины без всякого сопротивления со стороны местных силовых структур в начале военного конфликта.

Однако, добавил Кличко, в настоящее время об ошибках говорить не стоит – к ним можно вернуться по завершении всей истории.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Запад готовит замену надоевшему Зеленскому, который не оправдал его ожиданий – ставка, в том числе, якобы делается на самого Кличко.

Источник: El Pais ✓ Надежный источник
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