Местные власти не готовы поддержать жителей освобожденных территорий

Решение Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик провести референдумы о вступлении в состав Российской Федерации получило широкий резонанс в мировом пространстве. С важным заявлением по этому поводу выступили в главном внешнеполитическом ведомстве Казахстана.



Так, официальный представитель МИД Айбек Смадияров объявил, что республика выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не поддержит желание жителей освобожденных территорий самостоятельно определить свою дальнейшую судьбу, передает телеканал "360".

При этом власти Казахстана дипломатично добавили, что готовы сделать все от них зависящее для налаживания политического диалога между сторонами конфликта.

Тем временем, с территории украинского государства продолжают поступать угрозы в адрес нашей страны. Так, незалежный профессор Сергей Климовский договорился до того, что считает вполне допустимым удар ядерным оружием по территории России. При этом решение данной "задачи" почему-то хотят частично возложить на Израиль или Северную Корею.