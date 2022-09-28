Популизм бездарных элит превращает Европу в стихийное бедствие

В Праге и остальных чешских городах проводятся митинги против действующего правительства республики под девизом страна "на первом месте". Основные требования, которые озвучивают митингующие: требование о сложении полномочий членов либерального кабмина, нейтралитет государства с внеблоковым статусом, а также достижение прямого соглашения с Российской Федерацией по поводу поставок энергоносителей.

Организаторы также требуют от официальной Праги добиться полной независимости промышленного сектора экономики от иностранного капитала, а также отказаться от принудительной вакцинации против коронавируса.

Правые настроения давно разгуливают в Чехии – в стране набирают обороты лозунги за отделение от Европейского союза, выход из Североатлантического альянса.

Согласно приведенным данным, в предыдущем сентябрьском митинге в Праге участвовали порядка семидесяти тысяч человек. Один из ораторов – парламентарий от правой фракции "Свобода и прямая демократия" Иржи Кобза, выступающий за евроскептицизм и антимиграционную политику.

Ранее мы писали, что сентябрьская протестная волна прокатилась по Берлину, Неаполю и Перудже.