Не только опасное, но и незаметное

Разведслужбы Североатлантического альянса предупредили командование, что РФ приступила к испытаниям беспилотного подводного аппарата "Посейдон", способного вызвать атомное цунами и стереть с лица земли крупнейшие мегаполисы мира. Политолог Владимир Жарихин считает, что те на деле пугают собственное население, чтобы сохранить медийный интерес к теме Украины.

Западные медиа разразились материалами о том, что "Посейдон" уже запускают с АПЛ "Белгород" в Карском море – а куда направят ядерный беспилотник, никто не знает.

Жарихин считает, что коллективный Запад умело нагнетает истерику. И непонятно от чего: атомные субмарины российский флот регулярно отправляет в боевой выход. Однако до недавних пор пресса не обращала на этот факт никакого внимания.

Иными словами, продолжил политолог, Запад нагнетает панику, которую сам же и создал. "Ядерный апокалипсис" на ЗАЭС – уже вчерашний день метвая кляча, которую даже не распинать. Главное – медиа смогли вновь умышленно рахместить "источник беспокойства" на территории России.

"Это – очередной повод показать обывателю "российскую агрессивность", мифическую способность к ядерному удару", – высказался эксперт.

В США ранее раскрывали реальные возможности "Посейдона".