Глава МИД Германии получила звонкую оплеуху после слов о Путине

Глава МИД Германии получила звонкую оплеуху после слов о Путине
Анналена Бербок. Фото: IMAGO/Thomas Imo/photothek.net/www.globallookpress.com
Компетентность Бербок вызывает много вопросов

Недавнее заявление руководительницы немецкого МИД Анналены Бербок о российском президенте Владимире Путине получило широкий резонанс. Немка объявила, что наш главнокомандующий якобы "изолирован от всего мира". Однако даже сограждане министра не верят ее словам.

Так, читатели авторитетного местного издания Die Welt подчеркнули, что абсолютно не согласны с мнением высокопоставленной особы. Более того, фрау Бербок обвинили в некомпетентности, отмечает телеканал "360".

"Бербок осталась молодой, незрелой активисткой, которая даже не понимает, что такое дипломатия", – отмечают немецкие комментаторы.

Люди подчеркивают, что жить в стране, которой управляют такие политики, "страшно". Кроме того, жители Германии хотели бы, чтобы власть имущие работали на урегулирование конфликта между Западом и Россией, однако Берлин продолжает подливать масло в огонь.

Другие также добавили, что Владимира Путина абсолютно не трогают подобного рода выпады – он давно не обращает внимание на хамство европейских "партнеров".

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
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