Бизнесмен предлагает Байдену оставить в покое союзников Москвы

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что считает происходящие вокруг Тайваня события предвестником неизбежного военного конфликта, предотвратить который можно лишь путем дипломатического урегулирования и политических решений.

В частности, глава SpaceX заявил, что считает необходимым возвращение Тайваня в политическое поле и административные границы Китая.

"Моя рекомендация заключается в создании особой административной зоны для острова. Так можно достичь больше договоренностей, которые были бы куда либеральнее в сравнении с Гонконгом", – высказался Маск.

Миллиардер не сомневается, что такая идея наткнется на массу критики, однако иных альтернатив не видит.

Недавно предприниматель высказался за урегулирование ситуации на территории Украины, призвав стороны к повторению референдумов на освобожденных регионах.