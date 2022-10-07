Илон Маск решил стать россиянином

Илон Маск решил стать россиянином
Илон Маск. Фото: www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что считает происходящие вокруг Тайваня события предвестником неизбежного военного конфликта, предотвратить который можно лишь путем дипломатического урегулирования и политических решений.

В частности, глава SpaceX заявил, что считает необходимым возвращение Тайваня в политическое поле и административные границы Китая.

"Моя рекомендация заключается в создании особой административной зоны для острова. Так можно достичь больше договоренностей, которые были бы куда либеральнее в сравнении с Гонконгом", – высказался Маск.

Миллиардер не сомневается, что такая идея наткнется на массу критики, однако иных альтернатив не видит.

Недавно предприниматель высказался за урегулирование ситуации на территории Украины, призвав стороны к повторению референдумов на освобожденных регионах.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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