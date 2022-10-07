Зачем Зеленский толкает мир к ядерному апокалипсису

Зачем Зеленский толкает мир к ядерному апокалипсису
Владимир Зеленский. Фото: Kaniuka Ruslan/www.globallookpress.com
Times явно умеют выбирать себе персону на обложку

Никому и в голову не приходит, заявили в Москве, как необходимо было поставить на место говорливого президента Украины, призвавшего союзников и кураторов к "превентивному удару" по территориям Российской Федерации – чтобы свести вероятность последней использовать ядерные боеголовки к минимуму, как сам глава Незалежной объяснил.

В Кремле с сожалением констатировали, что по ту сторону баррикад никто не удосужился отругать неосторожного в заявлениях президента Украины. ООН робко пытался осудить Киев после таких чудовищных слов, однако дальше дело не зашло.

"Им в голову не пришло приструнить своего вассала. Это очень опасно", – указал Песков.

Видимо, самому Зеленскому затем намекнули, что такие агрессивные формулировки действительно могут оказаться судьбоносными – и он попытался исправиться, заявив, что на самом деле имел в виду "превентивные санкции". Непонятно, сколько раз санкциями удавалось остановить конфликт. Кажется, целых "ноль" прецендентов – явный успех, на который может рассчитывать Запад, если слушать компетентного и уверенного в себе президента Украины.

Политолог Евгений Сатановский выразил искреннее недоумение: почему никто не ликвидировал такой опасный международный субъект, который призывает сбросить на Москву грязную ядерную бомбу. Ну а его коллега Сергей Марков уверен, что такими месседжами США через Киев готовят мир к тому, чтобы в будущем объяснить, зачем они атаковали Россию.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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