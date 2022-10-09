"Спящие ячейки" MI-6: кто организовал теракт на Крымском мосту

"Спящие ячейки" MI-6: кто организовал теракт на Крымском мосту
Фото: vk.com/myfeo_ru
Поработал явно Лондон, уверен автор

Подрыв дорожного полотна на участке Крымского моста является очередной "заслугой" спецслужб Великобритании, которые выступили и на этот раз авторами очередной акции на территории Российской Федерации, пишет "Свободная Пресса".

Автор издания Игорь Моисеев заявил, что Лондон решил делать ставку на "спящие ячейки", которые состоят из местных жителей – найти таких можно. Однако вряд ли речь идет о коренных крымчанах – по всей видимости, в регионе работает некая мобильная группа, которую могли забросить под любым предлогом.

К примеру, Лондон мог через аффилированные структуры завербовать – или пообещать некое вознаграждение за разовую работу – группу из строителей-шабашников, дальнобойщиков или экспедиторов. Тех, кто довольно мобилен ввиду необходимости преодолевать крупные расстояния и останется вне подозрений.

Нападение, безусловно, тщательно спланировали и выполнили. И задача MI-6 – "потопить Москву".

Интересную версию произошедшего ранее выдвинул подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов, допустивший, что организаторы теракта могли использовать смертника.

Источник: Свободная Пресса ✓ Надежный источник
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