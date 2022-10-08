Спецназовец допустил два варианта, как мог произойти взрыв

Президент Союза офицеров ассоциации антитеррора "Альфа", подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов в беседе с "Подъемом" рассказал, что он допускает как использование смертника, так и другой способ подрыва Крымского моста с помощью грузовика.

Вариант со смертником он не исключает. Водитель и правда мог сам пойти на этот поступок, зная, что он подразумевает смерть. Однако, указал Филатов, среди славянского населения готовых на это людей можно перечесть по пальцам. Поэтому он допускает, что водитель мог и вовсе не знать, что отправляется в последний путь.

ФСБшник не исключает, что его и взрывное устройство использовали "втемную".

"То есть, загрузили взрывное устройство, поставили взрыватель по сигналу или по телефонному звонку, и в момент нахождения грузовика в нужной точке был произведен взрыв", – указал он.

Такой расклад проще осуществить, чем искать человека, который готов стать смертником.

Эксперт предполагает, что в грузовике могло быть до полтонны взрывчатого вещества. Все могли бы спрятать по коробкам с грузом, чтобы в случае проверки выглядело неприметно.