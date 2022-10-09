NYT: Путин преподал реальный урок экономики Западу

NYT: Путин преподал реальный урок экономики Западу
Владимир Путин. Фото: Alexei Nikolsky/www.globallookpress.com
А Штаты с Европой убеждают население, что "грязная энергия" - это плохо

Cоединненные Штаты вместе со своими союзниками из Европы вызывают неподдельную иронию у остальных из-за "своей экологической показухи", пишет американский журналист Томаc Фридман в NYT.

ЕС, считает обозреватель, длительное время пытался убедить всех, что способен решить проблему с масштабными выбросами и совершить мягкий переход к возобновляемым источникам энергии.

"Господи, как же немцы гордились, совершенно не осознавая, что их мечты казались реальными только из-за того, что Путин продавал им газ по дешевой цене. Именно из-за этого удавалось добиться компенсации разницы", – говорится в материале.

Когда Кремль "завершил этот фарс", кабмин Германии принял указы о продлении эксплуатации крупных предприятий, которые работают за счет каменного угля сроком до весны 2024 года. Тогда же последовал указ о возвращении мощностей по бурому углю.

Реальный способ перехода на рельсы зеленой энергетики, считает Фридман, – сделать выбор между повышением налогов на "грязную энергию" или выработкой стимулов для "чистой". До тех пор все месседжи западного истеблишмента, призывающего к "ложной добродетели", совершенно лживы и являются "показухой". 

"И в это время Путин с Мохаммедом ибн Салманом смеются над нами", – пишет обозреватель.

Ранее в правительстве России рассказали о последствиях для Запада в случае введения "потолка цен" на нефть из РФ.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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